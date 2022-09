One Piece Odyssey hat einen Release-Termin XBU MrHyde am Fr, 16.09.2022, 13:30 Uhr

Bandai Namco Europe kündigte nun an, dass ONE PIECE ODYSSEY am 13. Januar 2023 weltweit erscheinen wird. Das Spiel erzählt eine originelle, im One Piece-Kanon verwurzelte Geschichte und lässt die Spielerinnen und Spieler die Kontrolle über ihre Lieblingscharaktere der Strohhut-Crew übernehmen. ONE PIECE ODYSSEY erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC über STEAM.



ONE PIECE ODYSSEY entführt die Strohhüte auf eine geheimnisvolle neue Insel, wo sie sich auf Quests begeben, die Geheimnisse der Insel aufdecken und in spannenden rundenbasierten Kämpfen gegen mächtige Feinde und Bosse kämpfen. Im Spiel schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rolle von neun ihrer Lieblingspiraten, nämlich Ruffy, Zoro, Nami, Franky, Sanji, Usopp, Robin, Chopper und Brook. Das Spiel schlägt ein neues Kapitel für die berüchtigten Piraten auf, mit einer originellen Geschichte und neuen Charakteren, die unter der Leitung des Serienschöpfers Eiichiro Oda entwickelt wurden. ONE PIECE ODYSSEY feiert das 25-jährige Jubiläum des Original-Mangas und wird mit seinem farbenfrohen künstlerischen Stil, der atemberaubenden Grafik und den japanischen Original-Sprechern der Serie den Charme, den Humor und die Chemie des Anime beibehalten.



Vorbestellungen für ONE PIECE ODYSSEY sind ab sofort mit den folgenden Optionen möglich:

Standard Edition: Diese enthält das Basisspiel ONE PIECE ODYSSEY und einen Vorbesteller-Bonus (10x Energie-Äpfel, 10x Excite-Äpfel, 3x Goldene Gelees, 100.000 Beeren und das Reise-Outfit-Set)

Deluxe Edition: Enthält das Basisspiel, das Deluxe-Paket (zwei seltene Schmuckstücke, das Reiseoutfit des Scharfschützenkönigs), das Abenteuer-Erweiterungspaket (ein ultraseltenes Zubehörset, ein zukünftiger zusätzlicher Story-DLC und 100.000 Beeren) und einen Vorbesteller-Bonus (10x Energieäpfel, 10x Aufregungsäpfel, 3x goldene Gelees, 100.000 Beeren und das Reiseoutfit-Set). Die Deluxe Edition wird nur in digitaler Form erhältlich sein.

Collectors Edition Bundle: Enthält den Inhalt der Deluxe Edition, eine exklusive Figur von Monkey.D. Ruffy & Lim (23x21x21 cm) und einen Vorbesteller-Bonus (10x Energieäpfel, 10x Aufregungsäpfel, 3x goldene Gelees, 100.000 Beeren und das Reiseoutfit-Set)

Quelle: BandaiNamco