Nobody Saves the World rettet sich in den Game Pass XBU ringdrossel am Do, 06.01.2022, 09:30 Uhr

Die Jungs der DrinkBox Studios geben an, dass der Actiontitel Nobody Saves the World ab Day 1 am 18. Januar im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen wird. Die Schöpfer haben sich schon mit dem Spiel Guacamelee einen Namen gemacht.

Quelle: DrinkboxStudios