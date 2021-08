Nobody Saves the World zeigt den Multiplayer im Trailer XBU TNT2808 am Do, 26.08.2021, 16:30 Uhr

In Nobody Saves the World spielen wir aus der Draufsicht einen Niemand, der sich in Action-RPG-Manier durch viele Level kämpfen und schießen muss. Es wird aber auch einen Online-Koop-Modus geben, in dem ihr viele verschiedene Charaktere spielt, alle mit eigenen Gameplaymechaniken.

Das Spiel der Schöpfer von Guacamelee! wird im Frühjahr 2022 für den PC, die Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Und jetzt zieht euch den schrägen Trailer rein:

Quelle: DrinkboxStudios