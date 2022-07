No More Heroes 3 soll im Oktober erscheinen XBU MrHyde am Mi, 20.07.2022, 15:00 Uhr

Wie Marvelous Europe jetzt mitteilte, wird ihr neuer Titel No More Heroes 3 am 14. Oktober 2022 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Windows PC digital erscheinen. Grasshopper Manufacture ist der Entwickler und zeigt erste Szenen im folgenden Trailer.





Quelle: Marvelous Europe