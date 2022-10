No More Heroes 3 metzelt ab heute auf der Xbox XBU MrHyde am Fr, 14.10.2022, 17:00 Uhr

Marvelous Europe gab heute die Veröffentlichung vom Actionspiel No More Heroes 3 für die Plattformen Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Windows PC bekannt. Das Spiel hat wegen seiner teilweise recht blutigen Szenen eine USK18-Freigabe erhalten. Der unten verlinkte Launch-Trailer kann daher auch nur via YouTube-Anmeldung gesehen werden.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Marvelous Inc.