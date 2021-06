No Man's Sky erstrahlt dank Prisms in neuem Glanz XBU TNT2808 am Mi, 02.06.2021, 17:45 Uhr

Was hat No Man's Sky doch für eine Reise hinter sich. Früher einmal verhasst, konnte sich das Spiel wieder aufrappeln und begeistert mittlerweile viele Spieler. Und mit jedem Update kommt noch mehr Content hinzu. So auch mit der neuen Verbesserung No Man's Sky Prisms - wobei hier eher die Optik im Vordergrund steht.

Dank neuer visueller Features und Technologien werdet ihr das Spiel kaum wiedererkennen. Reflektionen, neue Texturen und Effekte und vor allem neue Details in den verschiedensten Biomen. Dazu kommen noch verbesserte Beleuchtung, neue Warp-Effekte und auch neue Himmel. Ach, und Kreaturen haben jetzt verbessertes Fell.

Apropos Kreaturen: Seit dem letzten Update könnt ihr euch ja Haustiere halten, mit Prisms gehen die Entwickler noch ein Stück weiter. Fortan könnt ihr auch fliegende Kreaturen zähmen und sogar auf ihnen durch die Lüfte reiten.

Wenn ihr also Fans von No Man's Sky seid, schaut euch unbedingt den Trailer an und achtet mal auf die Reflektionen und all die Details. Und wenn ihr bisher noch keinen fremden Planeten besucht habt, riskiert doch mal einen Blick - dank Game Pass eventuell ohne einen weiteren Cent in die Hand zu nehmen.

Quelle: Hello Games, Microsoft