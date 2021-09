Neverwinter: Jewel of the Night erhält kostenlosen Battle Pass XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 17:00 Uhr

Der kostenlose Battle Pass hört auf den Namen "Echos der Prophezeiung" und knüpft an die neueste Neverwinter-Erweiterung Jewel of the North an.

Sobald der erste Meilenstein auf dem PC und den Konsolen am 1. Oktober live geht, können Spieler eine sich entwickelnde Kampagne mit insgesamt drei Meilensteinen bestreiten, die die Rückkehr des Drachenkults, einer bösen drachenverehrenden Gruppierung, markieren. Jeder Meilenstein bietet Spielern neue Story-Inhalte, neue Feinde, wertvolle Belohnungen und vieles mehr. Der zweite Meilenstein wird am 1. November auf allen Plattformen live gehen, während der letzte Meilenstein am 1. Dezember verfügbar sein wird.

In Echos der Prophezeiung haben sich Gerüchte über eine Störung im Gewebe der Magie von Icewind Dale im kalten Norden bis hin zum heißen Dambrath im Südosten verbreitet, während gleichzeitig der Drachenkult wieder in Neverwinter in Erscheinung getreten ist. An der Seite des legendären Magiers Elminster Aumar und der Fraktionen, die den Schild des Nordens formen, werden Spieler diesem seltsamen Phänomen auf den Grund gehen, um eine drohende Katastrophe abzuwenden.

Die Kampagne Echos der Prophezeiung unterteilt sich in drei einzigartige Meilensteine. Im ersten Meilenstein, der am 1. Oktober auf dem PC und den Konsolen verfügbar sein wird, werden Spieler die Rückkehr des Drachenkults untersuchen und die Pläne der mächtigen Priester des Kults vereiteln. In den folgenden Meilensteinen wird sich die Story von Echos der Prophezeiung weiterentwickeln, wenn Spieler die Hintergründe für die Rückkehr des Drachenkults aufdecken und die Ursachen der Störungen im Gewebe der Magie enthüllen.

Neben neuen Story-Inhalten und herausfordernden Feinden wird jeder Meilenstein auch vorübergehend verfügbare Belohnungen aufweisen, wie zum Beispiel neue Reittiere, kosmetische Gegenstände und Gesten. Für jeden Meilenstein werden Spieler automatisch kostenlose einzigartige Belohnungen freischalten, indem sie sich einloggen, die Kampagne bestreiten und wiederholbare Quests abschließen. Spieler können außerdem auch den Premium-Battle-Pass erwerben, um sich zusätzliche Belohnungen zu sichern.

Neverwinter ist ein free-to-play Action-MMORPG mit dynamischen Kämpfen und epischen Dungeons. Spieler erforschen die weitläufige Stadt Neverwinter und die angrenzenden Landstriche und lernen dabei die lebhafte Geschichte dieser berühmten Metropole aus den Vergessenen Reichen kennen, während sie diese gegen unzählige Feinde verteidigen. Neverwinter ist derzeit kostenlos auf dem PC, digital auf der Xbox One mit einer Gold-Mitgliedschaft aus dem Xbox Games Store und auf der PlayStation 4 (PlayStation Plus nicht erforderlich) verfügbar.

