Neverwinter-Erweiterung Jewel of the North ab sofort erhältlich

Seit gestern könnt ihr in Neverwinter, unter anderem auf der Xbox One, die neue Erweiterung Jewel of the North erleben. Mit dabei: eine neue Charakterklasse, umfassende Verbesserungen und Belohnungen!

Ab heute können alle Konsolenspieler sich einloggen und den gesamten Content des kostenlosen MMORPG zu Dungeons & Dragons erleben. Diese Erweiterung führt die beliebte und vielseitige Barden-Klasse ein, die auf der 5. Edition von Dungeons & Dragons basiert. Konsolenspieler können zudem umfassende Verbesserungen des Spielkomforts genießen, zu denen ein neues gestrafftes Stufenaufstiegssystem zählt, das Inhalte für Spieler aller Erfahrungsstufen zugänglicher macht. Sie können exklusive Belohnungen wie seltene Reittiere erhalten, indem sie sich während Neverembers Rekrutierung einloggen. Neverwinter: Jewel of the North ist auch kostenlos spielbar auf: Steam, Epic Games Store, und Arc Games.

Neverwinter ist ein free-to-play Action-MMORPG mit dynamischen Kämpfen und epischen Dungeons. Spieler erforschen die weitläufige Stadt Neverwinter und die angrenzenden Landstriche und lernen dabei die lebhafte Geschichte dieser berühmten Metropole aus den Vergessenen Reichen kennen, während sie diese gegen unzählige Feinde verteidigen. Neverwinter ist derzeit kostenlos auf dem PC, digital auf der Xbox One mit einer Gold-Mitgliedschaft aus dem Xbox Games Store und auf der PlayStation 4 (PlayStation Plus nicht erforderlich) verfügbar.

Quelle: Perfect World Entertainment