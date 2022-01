Neverwinter-Erweiterung Dragonbone Vale zeigt sich im Video XBU MrHyde am Mi, 12.01.2022, 15:00 Uhr

Perfect World Entertainment und Cryptic Studios geben bekannt, dass Neverwinters 22. Erweiterung, Dragonbone Vale, am 8. Februar auf der Xbox erscheinen wird. In dieser neuen Erweiterung des kostenlos spielbaren Dungeons & Dragons-MMORPGs wird Valindra Shadowmantle, Neverwinters Erzfeindin, wieder zurückkehren und sich mit dem Drachenkult im Schwertgebirge verbünden, um alle Drachen Faerûns in untote Monster zu verwandeln. Neben der Rückkehr dieser altbekannten Feinde bietet Dragonbone Vale viele weitere neue Inhalte, zu denen eine Abenteuerzone, eine Wurfhakenmechanik, ein Fraktionsansehen-System, eine Prüfung für zehn Spieler, die sich um die Rückkehr von Valindra dreht, Heldenhafte Begegnungen und noch vieles mehr zählen.

Quelle: Perfect World B.V