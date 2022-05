Neverwinter: Dragonslayer startet Mitte Juni

Gearbox Publishing und Cryptic Studios teilen mit, dass Dragonslayer, die 23. Erweiterung von Neverwinter, am 14. Juni auf PC, Xbox und PlayStation live gehen wird. Angekündigt bei D&D Direct wird die neue von Fizban’s Treasury of Dragons inspirierte Erweiterung als allererste Erweiterung überhaupt zur gleichen Zeit auf dem PC und den Konsolen erscheinen. In dieser Erweiterung werden Spieler sich Smerdiuk Dragonbane und seinen mächtigen Drachentötern anschließen, um epische Drachenhorte zu erkunden und Jagd auf die chromatischen Drachen des D&D-Universums zu machen. Dragonslayer bietet sowohl altgedienten Veteranen als auch Neulingen spannende Abenteuer.



Die neue Erweiterung bringt ein brandneues Drachenjagd-System, bei dem Abenteurer gegen verschiedene chromatische Drachen – von eiskalten Weißen Drachen bis zu hinterlistigen Grünen Drachen – kämpfen werden. Die Drachen sind in unterschiedliche Altersstufen unterteilt (Jung, Ausgewachsen, Uralt) und jede Drachenart bietet ihre jeweils eigenen Herausforderungen, Horte und Belohnungen. Zudem wurden die Drachen von Neverwinter umfassend überarbeitet. Diese tödlichen Kreaturen wurden mit brandneuen Angriffen, Zaubern und der Fähigkeit, sich in die Luft zu schwingen, ausgestattet. Die beliebte Prüfung „Tempel von Tiamat“, bei der Spieler gegen die Drachenkönigin Tiamat kämpfen, hat ebenfalls ein großes Update erhalten, das Spielern neue Mechaniken und Herausforderungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bietet.

Quelle: Perfect World B.V