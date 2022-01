Neverwinter: Dragonbone Vale für Konsole kommt früher XBU MrHyde am Fr, 28.01.2022, 13:45 Uhr

Perfect World Entertainment und Cryptic Studios geben bekannt, dass Neverwinters 22. Erweiterung, Dragonbone Vale, eine Woche früher als geplant auf PlayStation und Xbox starten wird. Die Erweiterung wird statt am 8. bereits am 1. Februar zugänglich sein. Das kostenlose neue Update für die Fans des MMORPGs, das in der Welt von Dungeons & Dragons spielt, bietet eine neue Abenteuerzone mit einer neuen Wurfhaken-Mechanik, eine neue 10-Spieler-Prüfung mit Valindra Shadowmantle als Hauptantagonistin, neue Heldenhafte Begegnungen und vieles mehr.

Quelle: Perfect World B.V