Neuigkeiten zum Landwirtschafts-Simulator 22

Auch in diesem Jahr können wir virtuell in die Haut eines Landwirtes schlüpfen - im Landwirtschafts-Simulator 22. Falls ihr auf dem PC unterwegs seid, könnt ihr euch dabei auf eine feine Collector's Edition freuen, mit Rundumleuchte, Postern, Stickern und Modding-Tutorials.

Leider wird es diese Version nicht für die Konsolen geben. Als Trost haben wir aber ein paar neue Informationen für euch. Das macht die Vorfreude auf den Release im vierten Quartal 2021, unter anderem für die Xbox Series X/S und Xbox One, doch etwas erfreulicher, oder?

Zum einen wären da die Produktionsketten. Ihr müsst nun eure Ernte zur Weiterverarbeitung an Betriebe liefern. Getreide fahrt ihr etwa zur Mühle, wodurch Mehl und am Ende Brot und köstlicher Kuchen entsteht. Allerdings muss ein Betrieb, je nach Produkt, zuvor auch mit anderen Gütern versorgt werden, hier etwa Zucker und Butter. Und auch die Auslieferung an die Händler muss bedacht werden. Neben bereits bestehenden Geschäften und Produktionsstätten, könnt und müsst ihr auch selbst welche errichten, um euern Betrieb und die Einnahmequellen zu erweitern.

Die zweite Neuigkeit betrifft die US-Map Elmcreek. Neben einer neuen Version der alpinen Erlengrat-Karte, kommen zwei neue Maps auf euch zu - eine davon Elmcreek. Diese bietet riesige Flächen und Felder, die in die authentische, dem mittleren Westen der USA nachempfundene, Landschaft eingebunden sind.

Außerhalb der Stadt werdet ihr reißende Flüsse, hügelige Areale mit Unterführungen und sogar einen Wasserfall entdecken können. Klar, dass da auch ein typischer US-amerikanischer Highway, eine Tankstelle und ein Baseball-Stadion nicht fehlen dürfen.

Ihr wollt noch mehr Infos? Dann schaltet doch bei der FarmCon 21 ein, die vom 21. bis 23. Juli stattfindet und täglich über Twitch zu sehen sein wird. Werdet ihr dabei sein?

Quelle: Astragon