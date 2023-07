HORSCH AgroVation Pack für Landwirtschafts-Simulator 22 erhältlich XBU MrHyde am Mi, 26.07.2023, 16:45 Uhr

Felder bestellen in einer neuen Umgebung: Publisher und Entwickler GIANTS Software veröffentlicht neue Inhalte für Landwirtschafts-Simulator 22. Das ab sofort verfügbare HORSCH AgroVation Pack erweitert das Spiel um eine neue Karte und 14 Maschinen des namensgebenden deutschen Herstellers. Der Launch-Trailer stellt die detaillierten Maschinen inmitten der realistischen Umgebung vor.



Von der Realität in die digitale Welt

Die HORSCH AgroVation Farm im tschechischen Kněžmost wurde authentisch digitalisiert und in eine virtuelle Open-World-Erfahrung umgewandelt. Der reale Hof und sein Umland laden die Spielenden ein, kleine bis große Felder zu bestellen und abzuernten. 14 leistungsstarke Maschinen beinhaltet das HORSCH AgroVation Pack, allesamt originalgetreu nachgebildet und aufwändig animiert – spannend zu beobachten und höchst effizient für die Spielenden.



Präzise Karte und akribisch nachgebildete Maschinen

„Unsere Fahrzeugdesigner und -integratoren haben großartige Arbeit geleistet, indem sie alle beweglichen Teile animierten und sogar Details berücksichtigten, wie die Anpassung an Bodenunebenheiten und Saatreihen”, kommentiert Thomas Frey, Creative Director bei GIANTS Software. „Wir hoffen, dass die Spieler die detaillierten Maschinen und die neue Karte für Landwirtschafts-Simulator 22 genauso sehr genießen, wie wir es bei der Entwicklung getan haben.“

Quelle: Astragon