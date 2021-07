Neueste Warframe-Erweiterung erhältlich

Mit dem Sisters of Parvos-Update erwarten euch ganz neue Inhalte in Warframe. Vor zwei Tagen war es schon soweit, seitdem könnt ihr unter anderem den neuen Warframe Yareli auf der Xbox nutzen.

Was euch sonst so erwartet, haben wir euch bereits in einer News zusammengefasst. Zur Feier der Veröffentlichung haben wir aber noch einen Trailer und die Highlights der Erweiterung für euch:

Neues Corpus Lich System mit Waffenbelohnungen

Kuva Lich System-Verbesserungen mit neuen Kämpfen und Belohnungen

Neue Void Storms-Belohnungen und neue Syndicate-Rüstung

Überarbeitung des Parazon und Nahkampfwaffen-Rebalancing

Begleiterveränderungen, Helminth-Erweiterungen und Legendärer Rang #1

Neue Steel Path-Belohnungen, Ember Deluxe und neue TennoGen-Bundles

Supporter-Pack ist verfügbar als optionaler Kauf

Quelle: Digital Extremes