Warframe bringt Sisters of Parvos-Update auf den Weg XBU TNT2808 am Sa, 03.07.2021, 13:15 Uhr

Schon am 06. Juli könnt ihr in Warframe neue Inhalte genießen - auf allen Plattformen! Dann nämlich erscheint das neue Update, das auf den Namen Sisters of Parvos hört. Der neue Trailer zeigt, was euch genau erwartet.

Natürlich haben wir aber auch die Infos für euch. Das neue Corpus Lich-System sorgt zum Beispiel dafür, dass aktive Spieler zusätzliche Bosskämpfe und Belohnungen erhalten. Der neueste Warframe, Yareli, soll hingegen vor allem neue Spieler ansprechen, da er der zugänglichste sein soll.

Außerdem wird die Geschichte um Vala, die bereits im Call of the Tempestarii-Update begonnen wurde, weitererzählt. Die aggressive Corpus-Ausbreitung, angeführt durch Parvos Granum, geht also weiter.

Quelle: Digital Extremes