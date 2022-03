Neues von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga XBU MrHyde am Mo, 28.03.2022, 10:15 Uhr

Warner Bros. Games, TT Games, die LEGO Group und Lucasfilm veröffentlichten am Wochenende mit „Das Erwachen der Dunkelheit” einen neuen Trailer zu LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, der die Dunkelheit in den Mittelpunkt stellt. Der Trailer ermöglicht einen Einblick in die dunkle Seite des bisher größten LEGO Star Wars-Spiels und befasst sich mit den Schurken aus allen neun Filmen der Saga.



Spielerinnen und Spieler werden von vielen berüchtigten Charakteren wie Imperator Palpatine dazu verführt, der dunklen Seite der Macht beizutreten. Weitere Charaktere sind General Grievous, ein dürrer und vierarmiger Droide, der für seine Fähigkeit bekannt ist, vier Lichtschwerter gleichzeitig benutzen zu können, Darth Maul ein begabter Krieger, der besonders gut mit der dunklen Seite umzugehen vermag, Kylo Ren, der ein furchterregendes Parierstangen-Lichtschwert mit großer Gewalt einsetzt und der legendäre Kopfgeldjäger Boba Fett. Auch Darth Vader erwartet die Spielenden, der über eine schreckliche Präsenz, brutale Angriffe und einen Ehrgeiz verfügt, die Galaxis eines Tages selbst zu beherrschen. Außerdem werden Spielerinnen und Spieler im Laufe der Geschichte weitere Charaktere der dunklen Seite bekämpfen.

Quelle: WarnerBrosInteractive