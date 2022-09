LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bekommt eine Galactic Edition XBU MrHyde am Di, 13.09.2022, 11:00 Uhr

Warner Bros. Games, TT Games, die LEGO Group und Lucasfilm gaben gestern die Details zur „Galactic Edition“ von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bekannt. Die neue Edition erweitert das größte LEGO Star Wars-Spiel aller Zeiten, das alle neun Filme der Skywalker-Saga umspannt, mit sechs weiteren Charakterpacks, womit das Spiel nun dreizehn Packs für spielbare Charaktere hat.



Das Spiel wird ab dem 01. November 2022 digital für Xbox Series X|S Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch für 79,99 € (UVP) und für 69,99 € (UVP) für PC erhältlich sein.



Die „Galactic Edition“ wird sechs neue Packs in der Charakter-Kollektion 2 enthalten: Star Wars: Andor, das LEGO Star Wars: Summer Vacation-TV-Spezial, Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Star Wars: The Book of Boba Fett, Star Wars: Rebels und Star Wars: The Clone Wars. All diese Packs fügen insgesamt dreißig spielbare Charaktere zum Spiel hinzu. Zusätzlich dazu stehen auch die sieben Packs der ursprünglichen Charakter-Kollektion zur Verfügung: The Mandalorian Staffel 1, Solo: A Star Wars Story, The Classic Characters, The Trooper Pack, Rogue One: A Star Wars Story, The Mandalorian Staffel 2 und The Bad Batch. Spielerinnen und Spieler, die das Spiel digital erwerben, schalten zudem auch den klassischen Obi-Wan Kenobi als spielbaren Charakter frei, der nicht separat erhältlich sein wird.

Quelle: WarnerBrosInteractive