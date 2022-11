Galactic Edition von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga erhältlich XBU MrHyde am Mi, 02.11.2022, 12:45 Uhr

Warner Bros. Games, TT Games, die LEGO Group und Lucasfilm veröffentlichen nun die LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Galactic Edtition. Die neue Edition erweitert das größte LEGO Star Wars-Spiel aller Zeiten um 13 Pakete mit spielbaren Charakteren aus der ganzen Galaxis und allen neun Filmen der Skywalker-Saga.



Die Galactic Edition enthält die Character Collection 2 mit 30 neuen spielbaren Charakteren in sechs Paketen, sowie sieben Charakter-Paketen aus der zuvor veröffentlichten Character Collection 1. Das Spiel ist ab sofort digital für Xbox X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erhältlich.



Ab sofort ist als Teil der Charakter-Kollektion 2 das Charakter-Paket Star Wars: The Clone Wars™ mit Captain Rex, Darth Maul, Asajj Ventress, Savage Opress und Gar Saxon erhältlich. Das Charakter-Paket LEGO Star Wars: Summer Vacation fügt die spaßigen Saisonversionen von Obi-Wan Kenobi™, Darth Vader™ und Finn™ in Hawaii-Hemden, Imperator Palpatine™ in Strandkleidung und R2-D2™ in einem Winterpullover hinzu.



Am 15. November fügt das Charakter-Paket Star Wars: Rebels Sabine Wren, Ezra Bridger, Admiral Thrawn, Kanan Jarrus und Hera Syndulla hinzu. Mit dem Charakter-Paket Star Wars: Obi-Wan Kenobi™ erscheinen Ben Kenobi, Darth Vader, Reva (Dritte Schwester), Großinquisitor und den Fünften Bruder hinzu.



Am 29. November erweitert das Charakter-Paket Star Wars: Andor™ das Spiel um Andor™, Luthen Rael, Syril Karn, Aufseherin Dedra Meero und Bix Caleen hinzu. Das Charakter-Paket Star Wars: The Book of Boba Fett™ bringt Krrsantan, Cad Bane, Cobb Vanth, Peli Motto und die Waffenmeisterin ins Spiel.

Quelle: WarnerBrosInteractive