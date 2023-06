Neues Video zum Spiel Dordogne XBU MrHyde am Sa, 03.06.2023, 14:45 Uhr

Dordogne erscheint schon bald und genau am 13. Juni für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC. Dordogne ist ein farbenfrohes und von der Erzählung getriebenes Adventure über Kindheitserinnerungen, Liebe und eine Familie, welche euch mit in die ländliche Gegend Frankreichs nimmt.



Mehr zum besonderen Grafikstil erfahrt ihr hier im "A Colorful Palette of Emotions Trailer".

Quelle: Focus Entertainment