Das Adventure Dordogne kann gespielt werden

14.06.2023

Focus Entertainment und UN JE NE SAIS QUOI verkünden, dass das Spiel Dordogne veröffentlicht worden ist. Das farbenfrohe und von einer delikaten Erzählweise getriebene Adventure über Kindheitserinnerungen, Liebe und Familie ist verfügbar auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam. Die Verantwortlichen schreiben weiter:



Dordogne ist ein einzigartiges Erlebnis, angetrieben von einer immersiven Erzählung und beeindruckenden Wasserfarben. Begebt euch auf eine Reise, welche eure Sinne anreichert und Erinnerungen zum Leben erweckt, während ihr Mimi spielt, die ihre Kindheitserinnerungen sucht. Entdeckt kostbare Sammlungen und erlebt noch einmal eure Erinnerungen an eure Großmutter. Wenn die Vergangenheit die Gegenwart trifft, werdet ihr euer erwachsenes Ich mit eurer Kindheit konfrontieren, um vergessene Familiengeheimnisse zu lüften.



Erkundet die idyllischen Landschaften von Dordogne, welche durch handgemalte Wasserfarben in neuem Glanz erstrahlen. Fangt die Momente, die Szenen, die Klänge und Sensationen ein. Belebt diese lebhaften Erinnerungen in eurem Tagebuch wieder und erkundet auf einzigartige Weise Mimis Familiengeschichte und erlebt eine nostalgische, berührende Reflektion eurer Reise.

Quelle: Focus Entertainment