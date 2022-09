Neues Spiel Homestead Arcana für Xbox angekündigt XBU MrHyde am Do, 15.09.2022, 11:50 Uhr

Beim gestrigen ID@Xbox Showcase von Microsoft wurde Homestead Arcana von Publisher Skybound Games und Entwickler Serenity Forge enthüllt. Homestead Arcana ist eine charmante Third-Person-Erkundungs-Farming-Sim. Die Spieler schlüpfen in die Rolle einer Hexe, die neue Zaubersprüche entwickelt, kultiviert und erfindet, um eine verdorbene Welt wiederzubeleben. Homestead Arcana erscheint im Game Pass für PC und Xbox, für Xbox Series X|S sowie für PC über Steam.



„Wir freuen uns sehr, Homestead Arcana gemeinsam mit Skybound Games zum Leben zu erwecken und darauf, dass Spieler auf der ganzen Welt selbst Hand anlegen dürfen,“ so Zhenghua Yang, CEO von Serenity Forge. „In Homestead Arcana möchten wir die besten Aspekte verschiedener Spiele vereinen, um den Spielern die ultimative Mischung aus Farming-Sim, Rollenspiel, Erkundung und vielem mehr zu ermöglichen.“



In Homestead Arcana ist die Welt von einer mysteriösen Präsenz verhüllt, dem so genannten Miasma. Es verbannt alle Überbleibsel der Gesellschaft auf das hohe Plateau über der wachsenden Wolke. Seine Grenzen zu durchdringen ist ebenso gefährlich wie überwältigend. Spieler schlüpfen in die Rolle von Hexenfarmerin Billie, um das Land für künftige Generationen zu retten. Sie müssen Pionierarbeit leisten, Pflanzen anbauen und Zaubersprüche herstellen, um das verdorbene Reich wiederzubeleben. Spieler pflegen Pflanzen und drängen das Miasma zurück, um seine Herkunft zu entschlüsseln.



„Wir waren von Homestead Arcana sofort begeistert als wir den von Ghibli inspirierten Stil und den interessanten Genre-Mix sahen,“ sagt Ian Howe, Managing Partner bei Skybound Games. „Hier ist für jeden etwas dabei: vom charmanten, bodenständigen Farmsimulation bis hin zu fantastischen RPG-Elementen mit Erkundung. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler die Mysterien des Miasma aufdecken.“

