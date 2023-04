Homestead Arcana erscheint schon bald XBU MrHyde am Fr, 14.04.2023, 15:15 Uhr

Auf einer ID@Xbox Präsentation wurde das Erscheinungsdatum für den gemütlichen Hexenfarm-Simulator Homestead Arcana von Skybound Entertainment und Entwickler Serenity Forge bekanntgegeben: Am 21. April wird Homestead Arcana auf dem PC via Steam sowie für den Game Pass auf Xbox Series X|S und dem PC zu einem Preis von 19,99€ erhältlich sein.



Passend dazu gibt es einen neuen Gameplay-Trailer, in dem Yuri Lowenthal als Vertrauter Huckleberry durch die Anfänge des Spiels lotst.



In Homestead Arcana ist die Welt von einer mysteriösen Präsenz verhüllt, dem sogenannten Miasma. Es verbannt alle Überbleibsel der Gesellschaft auf die Berge über den Wolken. Die junge Hexenfarmerin Billie begibt sich gemeinsam mit ihrem Katzenvertrauten Huckleberry auf das Abenteuer, das Land für zukünftige Generationen zu retten und die Welt zu heilen. Spielende müssen Pionierarbeit leisten, Pflanzen anbauen und Zaubersprüche herstellen, um das verdorbene Reich wiederzubeleben und das Geheimnis des Miasmas zu entschlüsseln.



Features:

Ein neuer Ansatz für die klassische Farming-Simulation – Homestead Arcana bringt dank einer kreativen Welt und diversem Gameplay Magie in das klassische Farming Genre.

Ein eigener Heimatort - Spielende bauen ihren eigenen Heimatort von Grund auf und entdecken neue Pflanzen, pflegen ihren Garten und craften neue Werkzeuge, Zaubersprüche und Tränke, um das Land wiederaufzubauen

Das Geheimnis des Miasmas – Spielende müssen in der gefährlichen Umgebung des Miasmas mit seinen verrückten Kreaturen überleben und dabei seltene Pflanzen, Zaubersprüche und Handwerkskomponenten sammeln, die sie auf ihrer Reise verwenden können

Heilung der Welt durch die Magie der Natur – Spielende nutzen die Macht der Natur, um Zaubersprüche zu erstellen und ihre Kräfte zu verbessern. So bereiten sie sich darauf vor, die mysteriösen Herausforderungen zu meistern und gemeinsam mit ihrem Kater Huckleberry als Vertrauten das bedrohliche Miasma zurückzuschlagen

Quelle: Skybound Games