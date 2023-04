Homestead Arcana ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am Mo, 24.04.2023, 16:45 Uhr

Homestead Arcana von Publisher Skybound Entertainment und Entwickler Serenity Forge verbreitet ab sofort gemütliche Stimmung bei PC-Spielern auf Steam und im Game Pass auf Xbox Series X|S und PC.



„Wir freuen uns, Spieler:innen in der wunderschönen Welt von Homestead Arcana zu begrüßen, in der sie das Spiel erleben können, in das wir in den letzten Jahren so viel Zeit und Herzblut investiert haben,“ sagt Zhenghua Yang, Serenity Forge’s CEO. „Wir freuen uns besonders für unsere Fans auf der ganzen Welt, denn genau sie sind diejenigen, an die sich unser einzigartiges Abenteuer richtet.“



In Homestead Arcana hat eine bedrohliche Kraft, bekannt als das Miasma, das Land fest im Griff und die letzten Überreste der Gesellschaft haben sich in die Berge zurückgezogen, wo sie weit über den Wolken leben. Die junge Hexe und Bäuerin Billie tritt eine magische Reise mit ihrer vertrauten Katze Huckleberry an, um das Land für die nächsten Generationen zu retten und die Welt zu heilen. Spieler:innen müssen Zauber entdecken, entwickeln und zusammenbrauen, um die Natur und das verdorbene Reich zu heilen und das Geheimnis des rätselhaften Miasmas zu lüften.

Quelle: Skybound Games