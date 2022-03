Neues Rollenspiel One Piece Odyssey in der Entwicklung XBU MrHyde am Do, 31.03.2022, 13:00 Uhr

Bandai Namco haben jetzt für Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC das neue Rollenspiel One Piece Odyssey angekündigt. Es wird von ILCA Inc. entwickelt, bietet ein rundenbasiertes Kampfsystem und soll noch in diesem Jahr erscheinen. Die weiteren Infos:



ONE PIECE ODYSSEY ist ein neues RPG, dass Spielerinnen und Spieler in die Welt von ONE PIECE transportieren wird. Während ihrer Reise werden die Strohhüte, angeführt von Monkey D. Ruffy, von einem riesigen Sturm auf See aufgesogen. Sie landen getrennt voneinander und mit der Thousand Sunny komplett zerstört auf einer mysteriösen Insel. Die Besatzung begibt sich auf eine neue abenteuerliche Reise voller Wunder in einer rasenden Natur, mächtiger Feinde und seltsamer Begegnungen mit den Inselbewohnerinnen und -bewohnern. Adio, ein komplett neuer Charakter im Spiel, die Monster und Bewohner der Spielwelt wurden alle in Zusammenarbeit mit Eiichiro Oda, dem Autor von ONE PIECE, designed.

Quelle: BandaiNamco