Neues Charakterpaket für Demon Slayer erhältlich XBU MrHyde am Mo, 19.09.2022, 14:30 Uhr

SEGA gibt bekannt, dass das "Tanjirō, Zen'itsu und Inosuke (Vergnügungsviertel): Charakterpaket" jetzt für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles erhältlich ist. Dieses Paket enthält drei neue spielbare Charaktere für den Versusmodus des Spiels (offline und online): Tanjirō Kamado (Vergnügungsviertel), Zen'itsu Agatsuma (Vergnügungsviertel) und Inosuke Hashibira (Vergnügungsviertel). Zusätzlich bietet es neue Profilbilder und denkwürdige Worte von und rund um diese drei Charaktere.



Spieler können sich das "Tanjirō, Zen'itsu und Inosuke (Vergnügungsviertel): Charakterpaket" separat sichern oder beim Kauf des Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles: Charakterpass sparen. Beim Kauf des Charakterpass sparen sie und schalten fünf verschiedene Charakterpakete frei, die bis Ende Dezember 2022 veröffentlicht werden sollen. Dies beinhaltet auch die Option, die zuvor veröffentlichten Inhalte "Tengen Uzui: Charakterpaket" und "Nezuko Kamado (Fortgeschrittene Dämonenform): Charakterpaket" sofort freizuschalten.

Quelle: SEGA