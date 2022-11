Neues Charakterpaket für Demon Slayer XBU MrHyde am Sa, 19.11.2022, 16:00 Uhr

Daas "Gyūtarō: Charakterpaket" ist jetzt für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles erhältlich. Mit diesem Paket springt nun auch Dakis großer Bruder Gyūtarō, die zunehmende Sechs, mit in den Ring des Versusmodus (sowohl lokal als auch online) und bringt zudem ein Set an Profilbildern und denkwürdigen Worten von Gyūtarō mit.

Quelle: SEGA