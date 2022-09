Neues Brawlhalla-Crossover kommt zu Halloween

Ubisoft gab im Zuge der Ubisoft Forward in Zusammenarbeit mit Konami Digital Entertainment das nächste Crossover bekannt. Die beiden Charaktere Simon Belmont und Alucard werden pünktlich zu Halloween am 19. Oktober in Brawlhalla erscheinen.

​

​Zwei neue epische Crossover schließen sich dem Brawl an:

Simon Belmont – ein episches Crossover für Jhala – Simon Belmont ist ein bekannter Vampirjäger aus dem 17. Jahrhundert, der oft als der berühmteste Vampirjäger aller Zeiten bezeichnet wird. Er gehört dem Belmont-Clan an und ist der Erbe der berüchtigten Vampirkiller-Peitsche.

Alucard – ein episches Crossover für Ezio – Alucard ist der Sohn von Dracula, dem legendärsten Vampir aller Zeiten. Der Name Alucard, die Umkehrung von Draculas Namen, zeigt, wie er sich gegen die bösen Überzeugungen seines Vaters stellt. Alucard ist ein geschickter Schwertkämpfer, der dunkle Magie einsetzt, um den Zorn seines Vaters zu bekämpfen.

Quelle: Ubisoft