Neuer Trailer zu Destiny 2: Die Hexenkönigin online XBU MrHyde am Mi, 12.01.2022, 12:00 Uhr

Wir haben neues Material für Destiny 2 für euch. Ihr erhaltet jetzt einen ausführlichen Einblick in die Thronwelt von Savathûn, den neuen Zielort in Die Hexenkönigin. In Savathûns riesiger, trügerischer Thronwelt kann das Mächtegleichgewicht schnell aus der Balance geraten. Die Hüter suchen nach der Wahrheit und erfahren an diesem Ort, dass sowohl der Dunkelheit als auch dem Licht Geheimnisse innewohnen.



In Die Hexenkönigin werden Spieler noch nie dagewesenen Feinden gegenüberstehen und die Wahrheit über Savathûn, die Hexenkönigin, herausfinden. Sie erkunden einen brandneuen Zielort – Savathûns Thronwelt – und stellen sich der Strahlenden Brut: Schar-Feinde, die dieselben Lichtkräfte nutzen wie die Hüter selbst. Zum allerersten Mal können sich Spieler dank des brandneuen Waffen-Crafting-Features ihre eigenen Waffen schmieden, um sich dieser ernst zu nehmenden Bedrohung zu stellen, und zudem einen komplett neuen Waffentyp einsetzen – die Glefe.



Destiny 2: Die Hexenkönigin erscheint am 22. Februar.

Quelle: Activision