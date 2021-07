Neuer Trailer zeigt Demon Slayer in Aktion XBU TNT2808 am Di, 13.07.2021, 14:45 Uhr

Sony hat vor wenigen Tagen eine State of Play gezeigt. Dabei kam auch Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles vor. Das Ergebnis: Ein neuer Trailer verrät uns, wie der "Tsuzumi Mansion Arc" im Spiel dargestellt wird.

Wir erleben auch die Ankunft von Inosuke Hashibira und einen Vorgeschmack auf den Kampf zwischen Tanjiro und Kyogai, dem mächtigen Trommeldämon. Das Spiel wird am 15. Oktober unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr in unserer vorherigen News.

Quelle: SEGA