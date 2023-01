Neuer Trailer für Monster Energy Supercross 6 XBU MrHyde am Mi, 25.01.2023, 17:15 Uhr

Milestone und Feld Motor Sports, Inc. haben heute einen neuen Trailer zum kommenden Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 veröffentlicht, das ab dem 9. März 2023 weltweit auf Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 und Steam für Windows PC erhältlich ist.



Schweiß, Tränen und Dreck erwarten die Spieler im neuen Kapitel der historischen Franchise mit allen offiziellen Fahrern und Strecken. Dieses Jahr wird der überarbeitete Karrieremodus das Offroad-Spielerlebnis auf zwei Rädern auf die nächste Stufe heben, und die Spieler werden das Adrenalin von Supercross wirklich spüren und ihre eigene Reise mit Vollgas erleben. Der Weg an die Spitze wird dank überarbeiteter KI und Physik, die für einen möglichst realistischen Wettbewerb sorgen, fesselnder als je zuvor sein und die Spieler dazu bringen, ihr Bestes zu geben, um ihren Traum, Supercross-Champion zu werden, zu verwirklichen. Ein weiterer Faktor, der den Realismus des Spiels erhöhen wird, ist das verfeinerte Riders Shape System, das jetzt noch stärker mit dem Gameplay verbunden ist, wobei die mentale und physische Gesundheit einen größeren Einfluss auf die Leistung des Fahrers hat.



Stürzen ist erlaubt. Wieder aufzustehen ist Pflicht. Das ist Regel Nr. 1 der Supercross-Akademie, in der die Fahrer unter der Anleitung ihres persönlichen Trainers, dem "King of Supercross" Jeremy McGrath, lernen, sich die Hände schmutzig zu machen. Mit personalisierten Herausforderungen und Tutorials hilft der siebenfache Supercross-Champion den Spielern, die letzte Zehntelsekunde zu finden. Training für Training können sowohl Neulinge als auch Veteranen ihr Können unter Beweis stellen und von einer der 250SX-Meisterschaften aufsteigen, um sich schließlich einen Platz in der 450SX-Meisterschaft zu verdienen und gegen ihre Idole zu kämpfen.



Um ihre beste Leistung zu erzielen, müssen die Spieler das perfekte Gefühl für das Motorrad finden: Anfänger können neue Tools und Einstellungen nutzen, um die Fahrhilfen an ihr Niveau anzupassen (z. B. automatische Lenkung, automatische Bremsen, automatisches Gasgeben usw.), während erfahrenere Spieler dank eines speziellen Skill-Trees in der Lage sein werden, die Einstellungen des Motorrads zu verfeinern und sogar ihren spezifischen Fahrstil zu bestimmen.



Online verspricht der Wettbewerb so intensiv zu werden wie nie zuvor: Vollständiges Konsolen-Cross-Play ermöglicht es nun allen Konsolenspielern, sich gegenseitig herauszufordern, und ein neues Ranking-System wird sie dazu bringen, der beste Fahrer zu werden, der sie sein können.

Quelle: Milestone