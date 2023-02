Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 soll Spaß machen XBU MrHyde am Fr, 24.02.2023, 11:45 Uhr

Spaß und Freiheit sind die Eckpfeiler des neuesten Trailers zu Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6, der von Milestone und Feld Motor Sports, Inc. veröffentlicht wurde. Das einzige Supercross-Videospiel mit den offiziellen Fahrern und Strecken der Saison 2022 wird weltweit am 9. März 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 und Steam für Windows PC erhältlich sein.



Im neuen Kapitel der Franchise können die Spieler den neuen Supercross-Park genießen, eine riesige frei befahrbare Umgebung, in der sie alleine oder mit ihren Freunden fahren können. Der Supercross-Park bietet fünf verschiedene Bereiche mit riesigen Sprüngen, originellen Strecken und viel zu erkunden. Die Fahrer können nun mit Vollgas den Peak hinunterfahren und sich am Flughafen in atemberaubende Stunts stürzen, während sie durch Hangars und verlassene Flugzeuge düsen; die Neugierigsten können versuchen, die Geheimnisse des Steinbruchs zu ergründen, während sich im Stadion jeder wie der Champion der Arena fühlen wird.



Der fünfte Bereich - inspiriert vom realen FanFest - wird die Spieler herausfordern, spezielle Missionen anzunehmen, um sie auf den Wettbewerb vorzubereiten. Jeremy McGrath, der "King of Supercross" höchstpersönlich, wird der persönliche Coach sein, der mehrere Quests veranstaltet, um sowohl Neulinge als auch erfahrene Spieler über ihre Grenzen hinaus zu bringen. Genau wie in der Supercross-Akademie soll eine Reihe von interaktiven Tutorials und Herausforderungen die Lernkurve erleichtern und den Fortschritt beschleunigen. Dank verschiedener neuer Tools und Einstellungen zur Anpassung der Fahrhilfen können die Spieler hier die Motorradkonfiguration finden, die am besten zu ihrer Vorstellung von Spaß passt.



Ein brandneuer Spielmodus sorgt für noch mehr Spaß mit Freunden: In der Rhythmus-Attacke treten die Spieler in schnellen 1v1-Shootout-Rennen auf einer geraden Strecke gegeneinander an. Keine Kurven, keine zweite Chance: ein neues Kopf-an-Kopf-Spiel im Split-Screen-Modus, das alle Spieler im Namen der reinen Geschwindigkeit fordert.



Das neue Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 wird den Fans die Möglichkeit geben, ihre Leidenschaft für Dirt Bikes online zu teilen. Zum ersten Mal wird Cross-Play auf allen Konsolen möglich sein, während die Fahrer mit dem Helm- und Streckeneditor ihren Stil ausdrücken und ihre Kreationen online und plattformübergreifend teilen können.

