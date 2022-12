Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6 startet im März XBU MrHyde am Mo, 19.12.2022, 12:45 Uhr

Milestone und Feld Motor Sports, Inc. freuen sich, Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 ankündigen zu dürfen. Das neue Kapitel des Supercross-Videospiels wird am 9. März 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich sein. Die PlayStation-Version unterstützt das kostenlose Upgrade von PS4 auf PS5, während die Xbox-Version über Smart Delivery verfügt.



Der siebenfache Supercross-Champion Jeremy McGrath wird die Spieler durch einen neuen Karrieremodus mit offiziellen Fahrern und Strecken führen. Von der Suche nach den ersten Sponsoren in der 250SX Futures-Klasse bis hin zu Duellen mit den Meisterschaftsrivalen der 450SX-Klasse werden die Spieler die Leiter vom Anfänger bis zum Profi auf realistische und interaktive Weise erklimmen.



Die Reise zum Ruhm beginnt in der Supercross-Akademie, wo der "King of Supercross" die Spieler durch eine Vielzahl von Tutorials und Herausforderungen führt, um die Lernkurve zu erleichtern und den Fortschritt zu beschleunigen: Diese helfen Neulingen bei ihren ersten Schritten in der Supercross-Welt, während erfahrene Spieler ihr volles Potenzial entfalten können. Mehrere neue Tools und Einstellungen ermöglichen die vollständige Anpassung der Fahrhilfen (z. B. automatische Lenkung, automatische Bremsen, automatisches Gas geben usw.) und der Motorrad-Setups, um sich auf die wettbewerbsintensivste Offroad-Motorradrennmeisterschaft der Welt vorzubereiten. Der Skill-Tree gibt den Spielern die Möglichkeit, die Fähigkeiten ihrer Fahrer zu personalisieren und ihren eigenen Fahrstil zu entwickeln, der am besten zu den Fähigkeiten des Spielers passt. Darüber hinaus wird die geistige und körperliche Gesundheit eine wichtige Rolle im verbesserten Rider Shape System spielen. Die Genesung von Verletzungen und schlechten Leistungen wird der Schlüssel sein, um die Fahrer in Topform zu halten und die besten Ergebnisse zu erzielen.



Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 bietet außerdem den Supercross Park, eine riesige, frei befahrbare Umgebung mit fünf verschiedenen Bereichen, die man alleine oder mit Freunden erkunden kann. Hier können die Spieler eine Pause vom Wettkampfdruck einlegen, sich von Verletzungen erholen und unter der Anleitung von Coach McGrath trainieren. Die Spieler können aber auch einfach nur Spaß haben, wenn sie mit ihren Motorrädern über originelle Strecken, riesige Sprünge und viele versteckte Zonen fahren, die darauf warten, erkundet zu werden. Reine Spaßsucher werden auch die Rhythmus-Attacke lieben, einen neuen Kopf-an-Kopf-Modus, der es den Spielern erlaubt, in schnellen 1v1-Shootout-Rennen auf einer geraden Rhythmus-Strecke anzutreten, wo Geschicklichkeit und Geschwindigkeit gefragt sind. Und um zu entscheiden, wer wirklich der König der Couch ist, gibt es wieder den Split-Screen-Modus, der den lokalen Wettbewerb mit Freunden anheizt.



Im Mehrspielermodus sorgen zwei Neuerungen für mehr Wettbewerb: Vollständiges Cross-Play ermöglicht Online-Matchmaking über alle Konsolensysteme hinweg, während ein neues Ranglistensystem ständig die Online-Erfolge verfolgt und die Spieler dazu anspornt, über ihre Grenzen hinauszugehen, um an die Spitze zu gelangen.



Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 ermöglicht es den Spielern, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und ihre ganz persönliche Reise durch die Supercross-Welt zu gestalten. Mit den Helm- und Streckeneditoren können die Fahrer aus einer Vielzahl von Designoptionen wählen, ihren Stil zum Ausdruck bringen und ihre Kreationen online und plattformübergreifend teilen.

Quelle: Milestone