Neuer Thriller Conway: Disappearance at Dahlia View bestätigt XBU ringdrossel am Mo, 14.06.2021, 11:00 Uhr

Wie Sold Out Games angibt, wird der handlungslastige Thriller Conway: Disappearance at Dahlia View gerade bei White Paper Games für Xbox entwickelt. Die Geschichte ist im England der 1950er Jahre angesiedelt und man übernimmt die Rolle des pensionierten Ermittlers Robert Conway, der nach der achtjährigen Charlotte May sucht, die als vermisst gemeldet wurde.

Conway: Disappearance at Dahlia View erscheint im Herbst 2021 für Xbox Series, Xbox One, PS5 und PS4

Quelle: Sold Out Games