Conway: Disappearance at Dahlia View erscheint im November XBU MrHyde am Mi, 08.09.2021, 09:00 Uhr

Der Release-Termin zu Conway: Disappearance at Dahlia View ist bekannt. Am 2. November soll der Thriller von Sold Out und White Paper Games verfügbar sein, u.a. auf Xbox Series X|S und Xbox One. Neue Spielszenen gibt es im Release Date Trailer zu sehen:

Quelle: Sold Out Games