Neuer Sword of the Necromancer-DLC bringt neue Modi und Bosse XBU TNT2808 am Mi, 09.06.2021, 10:00 Uhr

Roguelites wie Sword of the Necromancer leben von Inhalten, vor allem natürlich von Bossen. Falls ihr das genauso seht, ist diese News genau richtig für euch. Denn für das Dungeon-Crawler Action-RPG erscheint ein neuer DLC am 24. Juni - für genau 0 Euro!

Richtig gelesen, die Erweiterung wird gratis sein, dennoch bietet sie so einiges. Insgesamt drei neue Spielmodi, zehn neue Monster und acht neue Bosse! Und wer die zusätzlichen Modi abschließt, kann auch noch den Epilogue spielen, ein komplett neues Kapitel der Story!

Diese neuen Optionen bietet die Erweiterung:

Challenge-Modus : Ihr durchlauft das Grundspiel erneut, kämpft euch also durch die fünf Etagen, wie gewohnt. Allerdings warten neue Gegner und unerwartete Begegnungen auf euch.

: Ihr durchlauft das Grundspiel erneut, kämpft euch also durch die fünf Etagen, wie gewohnt. Allerdings warten neue Gegner und unerwartete Begegnungen auf euch. Colosseum-Modus : Besteht gegen Horden an Gegnern. Ihr startet mit Level 1 und ohne Items und müsst euch durch viele Wellen kämpfen. Kombos sind der Schlüssel zum Erfolg, denn je höher der Kombo-Meter, desto mehr XP regnet es - und ihr erhaltet bessere Gegenstände.

: Besteht gegen Horden an Gegnern. Ihr startet mit Level 1 und ohne Items und müsst euch durch viele Wellen kämpfen. Kombos sind der Schlüssel zum Erfolg, denn je höher der Kombo-Meter, desto mehr XP regnet es - und ihr erhaltet bessere Gegenstände. Boss Rush : Kämpft gegen fünf Bosse ohne Pause. Ihr trefft sowohl auf alte als auch neue Bosse in dem Modus. Dabei tretet ihr mit eurer aktuellen Ausrüstung an - also levelt vorher auf und rüstet die besten Waffen aus. Schließt ihr den Modus ab, winkt einer der Originalbosse als Beschwörung zur Belohnung.

: Kämpft gegen fünf Bosse ohne Pause. Ihr trefft sowohl auf alte als auch neue Bosse in dem Modus. Dabei tretet ihr mit eurer aktuellen Ausrüstung an - also levelt vorher auf und rüstet die besten Waffen aus. Schließt ihr den Modus ab, winkt einer der Originalbosse als Beschwörung zur Belohnung. Dungeon Builder : Baut und spielt eure eigenen Kerkeretagen. Entwerft das Layout, wählt die auftauchenden Gegner und bestimmt den Boss, der am Ende wartet. Auch welche Waffen und deren Eigenschaften könnt ihr aussuchen - so passt ihr auch indirekt selbst die Schwierigkeit an. Mittels Textcode könnt ihr eure Kreationen mit Freunden und Co. teilen.

: Baut und spielt eure eigenen Kerkeretagen. Entwerft das Layout, wählt die auftauchenden Gegner und bestimmt den Boss, der am Ende wartet. Auch welche Waffen und deren Eigenschaften könnt ihr aussuchen - so passt ihr auch indirekt selbst die Schwierigkeit an. Mittels Textcode könnt ihr eure Kreationen mit Freunden und Co. teilen. Item Shop : Spielt ihr in den neuen Modi, verdient ihr Symbole, die ihr im Item Shop gegen Gegenstände eintauschen könnt. Täglich wechselt das Angebot und ist für alle Spieler identisch. Dieses Feature soll dabei helfen, alle Waffen und Relikttypen freizuschalten, ein hilfreiches Werkzeug für Achievement-Jäger.

: Spielt ihr in den neuen Modi, verdient ihr Symbole, die ihr im Item Shop gegen Gegenstände eintauschen könnt. Täglich wechselt das Angebot und ist für alle Spieler identisch. Dieses Feature soll dabei helfen, alle Waffen und Relikttypen freizuschalten, ein hilfreiches Werkzeug für Achievement-Jäger. Epilogue: Schließt ihr alle neuen Modi ab, schaltet ihr ein neues Kapitel der Geschichte frei.

Quelle: Grimorio of Games