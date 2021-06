Sword of the Necromancer: Kostenloser DLC steht bereit XBU TNT2808 am Sa, 26.06.2021, 14:45 Uhr

Ihr spielt gerne Sword of the Necromancer? Dann könnt ihr euch heute über den kostenlosen DLC freuen, der unter anderem auf der Xbox erscheint. Der bringt einige neue Modi, etwa einen Boss Rush-Modus.

In einem neuen Trailer könnt ihr einige der Neuerungen betrachten - vor Spoilern sei an dieser Stelle gewarnt. Wollt ihr wissen, was euch genau erwartet, schaut mal in unsere Ankündigungsnews zum jetzt erschienenen DLC.

Quelle: Grimorio of Games