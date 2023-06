Neuer Storytrailer zu Assassin's Creed Mirage XBU MrHyde am Do, 15.06.2023, 15:45 Uhr

Freut euch auf den neuen Storytrailer zu Assassin's Creed Mirage, welches euch in das prachtvolle Bagdad des neunten Jahrhunderts schicken wird. Das neueste Action-Adventure der beliebten Serie wird am 12. Oktober 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Amazon Luna sowie für Windows PC erscheinen.

Quelle: Ubisoft