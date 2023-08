Wie der Publisher Ubisoft mitteilt, wird der kommende Ableger Assassin's Creed Mirage anstatt wie vorgesehen am 12. Oktober, am 5. Oktober weltweit erscheinen. Darüber hinaus hat Ubisoft bekanntgegeben, dass der Titel den Goldstatus erreicht hat. Damit ist die Entwicklung des Spiels für den Release in den Handel soweit abgeschlossen.

Quelle: Ubisoft