Assassin's Creed Mirage: Keine DLCs nach Start in Planung XBU ringdrossel am Mi, 19.07.2023, 10:30 Uhr

Anders als bei den letzten Titeln der Reihe, sind bei Assassin's Creed Mirage keine Downloaderweiterungen in Planung. In einem AMA mit Spehane Boudon von Ubisoft Bordeaux kam die Frage auf, ob DLCs und andere Updates für das Spiel erscheinen würden. Die Antwort: Zum aktuellen Zeitpunkt würde man weder an Post-Launch-Updates, noch an DLCs für das Spiel arbeiten.

Quelle: IGN