Neuer Sifu-Trailer verrät das Erscheinungsdatum

Sifu erscheint am 28. März für Xbox und auf Steam, Vorbestellungen sind ab sofort zum Preis von 39,99 Euro verfügbar. Ein neuer Trailer stellt euch den Arena-Modus vor.



Die Arena-Erweiterung fügt dem Spiel mit 9 neuen Locations und 45 knackigen Herausforderungen in 5 Spielmodi bis zu 10 zusätzliche Spielstunden hinzu. Kung-Fu-Meisterinnen und -Meister können gegen die Gegnerwellen des Survival-Modus ihre Grenzen ausreizen, oder im Performance-Modus ihr Können bis zur Perfektion verbessern. Im “Time-Attack”-Modus kämpfen Spielerinnen und Spieler gegen die Zeit und wer einen besonderen Twist sucht kann sich im Capture-Modus - in dem ein bestimmter Bereich eingenommen und gehalten werden muss - und im Manhunt-Modus - in dem eine gut bewachte Zielperson erledigt werden muss - beweisen.



Egal für welchen Modus ihr euch entscheidet, ihr werdet euch durch eine vielfältige, wunderschöne Szenerie - von einem Meer aus Farben, bis zu grauen, verregneten Gassen - prügeln.



Sifu ist eine Beat’em-Up-Rachegeschichte, in der ihr in die Rolle einer Pak Mei Kung-Fu-Schülerin oder eines Schülers schlüpft und euch nach dem Tod eures Meisters auf die epische Reise begebt, seinen Tod zu rächen. Jahrelanges Training haben euch zu einer Kampfmaschine gemacht und nun ist die Zeit gekommen, dass diejenigen, die euren Meister auf dem Gewissen haben, von euren Fäusten niedergestreckt werden - genauso wie die vielen Gefolgsleute, die sich zwischen euch und eure Ziele stellen. Vergeltung hat jedoch einen Preis: Durch die Kraft eines magischen Talismans erhebt sich euer Charakter nach einer Niederlage erneut, altert aber bei jeder Wiederbelebung deutlich. Wie viele Jahre seid ihr bereit, für die Rache zu opfern?

Quelle: Sloclap, Kepler Interactive