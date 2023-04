Der Launch-Trailer zu Sifu

Das Kampfspiel Sifu ist seit wenigen Tagen erhältlich und wir wollen euch hier noch den actionreichen Launch Trailer präsentieren.



Sifu ist einer der bestbewerteten Titel des Jahres 2022 und wurde weltweit bereits 2 Millionen Mal verkauft. Mit der vierten kostenfreien Erweiterung erhält Sifu noch weitere Inhalte, darunter neue Outfits, Erfolge, Quality of Life Verbesserungen und eine kantonesische Sprachausgabe. Dazu kommen 28 neue Cheats, die neue Bewegungen und mehr freischalten, sowie neun neue Gameplay-Modifikationen, die es erlauben, die Regeln des Spiels an eure Wünsche anzupassen. Spielerinnen und Spieler können nun auch noch mehr ihrer Fähigkeiten im Trainingsraum trainieren, um besser gegen die gegnerischen Scharen zu bestehen, deren KI ebenfalls verbessert wurde.



Sifu ist eine Beat’em-Up-Rachegeschichte, in der ihr in die Rolle einer Schülerin oder eines Schülers des Pak Mei Kung Fu schlüpft und euch nach dem Tod eures Meisters auf die epische Reise begebt, seinen Tod zu rächen. Jahrelanges Training haben euch zu einer Kampfmaschine gemacht und nun ist die Zeit gekommen, dass diejenigen, die euren Meister auf dem Gewissen haben, von euren Fäusten niedergestreckt werden – genauso wie die vielen Gefolgsleute, die sich zwischen euch und eure Ziele stellen. Vergeltung hat jedoch einen Preis: Durch die Kraft eines magischen Talismans erhebt sich euer Charakter nach einer Niederlage erneut, altert aber bei jeder Wiederbelebung deutlich. Wie viele Jahre seid ihr bereit, für die Rache zu opfern?

Quelle: Sloclap, Kepler Interactive