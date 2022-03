Neuer Raid für Destiny 2: Die Hexenkönigin startet bald XBU MrHyde am Fr, 04.03.2022, 12:30 Uhr

Am 5. März um 19:00 Uhr CET veröffentlicht Bungie den Raid „Der Schwur des Schülers“ in Destiny 2. Hüter begeben sich endlich in das Pyramidenschiff, das in den düsteren Sümpfen von Savathûns Thronwelt liegt, um ein dunkles Geheimnis zu enthüllen. Raids sind 6-Spieler-Spitzenaktivitäten in Destiny 2 und Einsatztrupps überall auf der Welt bereiten sich schon auf den ersten Versuch vor, sich den Titel „World First“ samt Gürtel zu holen.

Quelle: Activision