Neuer PvE-Modus startet heute in Hood: Outlaws & Legends XBU TNT2808 am Mi, 28.07.2021, 14:15 Uhr

Bisher lag der Fokus von Hood: Outlaws & Legends ja eher auf dem PVP-Part des Spiels. Mit dem heutigen kostenlosen Update kommt jedoch auch ein spaßiger PvE-Modus auf uns zu, unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S.

Der hört auf den Namen State Heist, also Staatsraubzug, und tauscht das gegnerische Team gegen tödlichere Feinde des Staates aus. Herausfordernde neue Mechaniken müssen gemeistert werden, die vor allem Schleichen und Kooperation voraussetzen.

Damit es nicht zu einfach wird, sind eure Respawns limitiert. Ruhiges und bedachtes Vorgehen ist also der Schlüssel zum Erfolg...

Seid ihr besonders vorsichtig, könntet ihr das Shadow Lords-Kostüm für euern Charakter freischalten. Das geht allerdings nur während des Survive the State-Events, das noch bis zum 02. August läuft. Was ihr dafür tun müsst? Die Schatztruhe in dem neuen Modus stehlen - ohne zu sterben! Schafft ihr es, das Kostüm für all eure Charaktere freizuschalten?

Auch in Zukunft sollen neue Inhalte folgen. So steht Season 1: Samhain kurz bevor. Die bringt euch einen kostenlosen, spielverändernden neuen Outlaw, eine komplette Überarbeitung des Winden-Systems, neue Events, kosmetische Gegenstände und mehr. Haltet die Augen also weiter offen...

Quelle: Focus Home Interactive