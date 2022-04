Hood: Outlaws & Legends - Season 3: Ostara erscheint bald XBU MrHyde am Fr, 01.04.2022, 15:00 Uhr

Schon am 5. April geht es mit Season 3: Ostara erscheint in Hood: Outlaws & Legends auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PS5 und PC weiter. Dann sind auch Cross-Platform Einladungen möglich und es gibt über 100 neue kosmetische Items. Kämpft dann mit Freunden um neue XP in neuen Outfits, mit euren neuen Skins und Bannern.

Quelle: Focus Home Interactive