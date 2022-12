Die XCOM-Macher haben mit Marvel's Midnight Suns ein außergewöhnliches Strategie-Rollenspiel veröffentlicht. Neben einer epischen Geschichte rund um die dunkle Bedrohung von Lilith, stellt dieses Spiel einen recht spannenden Mix aus RPG, Strategie und Kartenspiel dar. Ob jetzt diese Kombination eine coole Innovation oder eher einen Rohrkrepierer darstellt, finden wir für euch in unserem Test dazu heraus.

Das Deck sei mit dir

Ich muss zugeben: Ich war zunächst wirklich skeptisch was diese Kombination angeht. Zumal ich kein Fan von Videokartenspielen à la Hearthstone bin. Aber ich bin ein großer Fan von gut gemachten Strategie-Rollenspielen. Grund genug, sich dieses Spiel einmal genauer anzuschauen.

Zunächst einmal sei hier lobend das Tutorial hervorgehoben: Man wird nahezu mühelos an das recht komplexe Kampfsystem herangeführt und es fällt einem kaum auf, dass man Stück für Stück die Grundlagen lernt. Genauso würde ich mir das in so vielen anderen Spielen wünschen.

Um es jetzt hier nicht zu komplex werden zu lassen, beschränke ich mich daher auf das Wesentliche. Man erhält aus einem Pool von Karten die sogenannten Handkarten, die man in jeder Partie spielen kann. Dieser Pool bildet sich aus den jeweiligen Kartendecks der derzeit verfügbaren Helden. Bei jedem Kampf stehen einem genau drei Helden zur Auswahl.

Das Spiel schaut nun auf die Decks der Helden und zieht daraus zufällig die Karten, die man als Spieler pro Runde im Spiel nutzen kann.

Diese Karten bestimmen offensive Aktionen wie Angriffe aber auch Defensive Aktionen wie Buffs und dergleichen. Der Clou: Man darf nur drei Karten aus seiner Hand ausspielen. Danach sind die Kartenmöglichkeiten verbraucht. Allerdings kommt dann noch die Umgebung ins Spiel.

Strategische Platzierung ist alles

Je nach Umgebung und verfügbaren Heldenpunkten, die wiederum durch die ausgespielten Karten generiert werden, gibt es vielfältige Möglichkeiten. Man kann Explosivstoffe einsetzen, Gegner in elektrische Anlagen Hämmern oder den Einheiten mit umliegenden Steinen den Schädel einschlagen. Spaßige Optionen also.

Wie bei allen Strategiespielen ist hier die Positionierung der eigenen Einheiten elementar. Es gibt verschiedene Winkel, die je nach Angriff den Gegner erwischen oder nicht. Hinzu kommt auch der Radius einer bevorstehenden Explosion etc. Wenn man es dann schafft, die Gegner zu seinem Vorteil durch Angriffe geschickt zu positionieren, kann das verheerende Auswirkungen haben.

Hinzu kommt, das jeder Held und jede Heldin ganz eigene Angriffssets haben, die sich unterschiedlich ergänzen können. Es spielt also eine entscheidende Rolle wen man für welche Mission in die Schlacht schickt.

Sei mein Held!

Einer meiner persönlichen Lieblinge ist beispielsweise Magik. Sie verfügt über die Portalfähigkeit. Mit dieser kann man Portale aufstellen, die man so ausrichten kann, dass der gerade durch das Portal gestoßene Gegner brutal in eine Bombe kracht. Einfach genial.

Doch über die Skills und Fähigkeiten hinaus, gibt es natürlich zu jedem Held eine eigene Geschichte. Alle haben eigene Backgroundstories, die man in dem Hub ergründen kann. Dies führt wiederum zu weiteren Boni. Das können aktive Eigenschaften sowie passive sein, die einem wiederum einen besonderen Vorteil verschaffen. Je mehr man mit einem solchen Held befreundet ist, umso besser klappt es dann auch im Kampf.