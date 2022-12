Neuer Kampftrailer zu Like a Dragon: Ishin enthüllt XBU ringdrossel am Fr, 02.12.2022, 18:15 Uhr

Yakuza Like A Dragon hat viele Fans gewonnen. Da macht es natürlich Sinn, dass SEGA einen weiteren Teil mit Like a Dragon: Ishin herausbringt. In dem neuen Teil geht es natürlich auch wieder ordentlich zur Sache. Der neue Trailer demonstriert wie der brillante Schwertkämpfer Sakamoto Ryoma seine Feinde mit seinem Samurai-Schwert und seiner treuen Waffe in verschiedenen Kampfstilen wie Gunman Style, Wild Dancer Style, Brawler Style und mehr besiegt.

Über Like a Dragon: Ishin!

Das Kyo der 1860er-Jahre wird von Ungerechtigkeit geplagt und ein Samurai ändert auf seiner Suche nach Gerechtigkeit den Lauf der Geschichte.

Greife zum Schwert von Sakamoto Ryoma und begib dich nach Kyoto, um den Mörder deines Vaters zu finden, dich selbst eines angehängten Mordes zu entlasten und deine Ehre wiederherzustellen. Dadurch wirst du der Ära der Samurai ein Ende setzen und die Zukunft Japans für immer verändern. Ziehe deine Klinge, lade deinen Revolver und werde Teil der Revolution in diesem hitzigen historischen Abenteuer, das nur von den Machern von "Yakuza: Like a Dragon" stammen kann.

Like a Dragon: Ishin! Hauptmerkmale:

Satte Action und vielfältige Bewaffnung: Erlebe hautnahe Kämpfe, die Feuerwaffen und Schwerter aus der Feudalzeit kombinieren, während die Spieler zwischen vier verschiedenen Kampfstilen wechseln: Schwertkämpfer, Schütze, wilder Tänzer und Schläger. Eine große Auswahl an verschiedenen Waffen markiert den historischen Übergang zwischen klassischem Schwertkampf und moderner bewaffneter Kriegsführung, während die Spieler ihre Fähigkeiten trainieren und verbessern, um noch mächtigere Fähigkeiten freizuschalten.

Historisches Samurai-Epos: Ein optionales Glossar im Spiel ergänzt den Kontext zu den historischen Grundlagen der Personen, Orte und Ereignisse in Like a Dragon: Ishin!

Altes trifft auf Neues: Like a Dragon: Ishin! ist eine Erweiterung des 2014 exklusiv in Japan erschienenen Vorgängers mit Lokalisierungsunterstützung, völlig neuen Inhalten, exquisit überarbeiteter Grafik und verbesserten Möglichkeiten für moderne Plattformen in der Unreal Engine 4.

Das Samurai-Epos Like a Dragon: Ishin! von Ryu Ga Gotoku Studio erscheint weltweit am 21. Februar 2023 für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 und PC

Quelle: SEGA