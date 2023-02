Like a Dragon: Ishin! ist im Handel erhältlich XBU MrHyde am Do, 23.02.2023, 12:20 Uhr

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben ihr Samurai-Epos Like a Dragon: Ishin! für Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 und PC veröffentlicht. In diesem historischen Abenteuer im Kyoto der 1860er-Jahre, ändert ein Samurai auf seiner Suche nach Gerechtigkeit den Lauf der Geschichte.



In der Rolle von Sakamoto Ryoma greift man zum Schwert und begibt sich nach Kyoto, um den Mörder seines Vaters zu finden. Gleichzeitig versucht man, seine eigene Unschuld zu beweisen und seine Ehre wiederherzustellen. Durch diese Ereignisse wird der der Ära der Samurai ein Ende gesetzt und die Zukunft Japans für immer verändert.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: SEGA