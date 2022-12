Like a Dragon: Ishin zeigt die Prügelkunst im neuen Trailer XBU ringdrossel am Do, 15.12.2022, 10:30 Uhr

Das Yakuza-Spin-off Like a Dragon: Ishin kehrt zu alten Wurzeln im Brawler-Stil zurück. Wobei "zurück" das Stickwort ist, denn im Gegensatz zu der bekannten Reihe kehrt man hier in das Jahr 1860 zurück. Kazuma Kiryu muss sich dort erneut als bekannter Haudegen den Schergen der Unterwelt stellen. Passend dazu, gibt es einen neuen Trailer der das Geschehen in Action zeigt.

Quelle: SEGA