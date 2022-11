Neuer DLC für Solasta: Crown of the Magister erhältlich XBU MrHyde am Di, 15.11.2022, 13:00 Uhr

Die Macher von Solasta: Crown of the Magister versorgen euch auf Xbox Series, Xbox One und PC mit einem neuen Inhalt für ihr Spiel. Der neue DLC "Inner Strength" ist jetzt zum Preis von 7,99 Euro im Microsoft Store erhältlich. Hier ist der Launch Trailer sowie ein Gameplay Overview Video für euch:

Quelle: Tactical Adventures