Di, 27.09.2022, 14:00 Uhr

Das Spiel Solasta: Crown of the Magister wird am 14. November mit dem "Inner Strength" DLC-Pack erweitert. Mit dabei sind dann drei neue Klassen (Warlock, Monk und Bard) mit insgesamt neun Subklassen. Auch kostenlose Inhalte wird es mit dem Update dann geben.

Quelle: Tactical Adventures